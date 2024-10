Onde assistir a Corinthians x Racing ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (24), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Racing se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela semifinal da Copa Sul-Americana 2024. A volta está marcada para o dia 31, em Buenos Aires. partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da ESPN na TV fechada, além do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo na semifinal, o Corinthians volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. Em busca do título inédito, o Timão avançou à semifinal após eliminar o Fortaleza com um placar agregado de 5 a 0. Antes disso, superou o RB Bragantino nos pênaltis, vencendo por 5 a 4, e encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo F, com 13 pontos.

"São jogos decisivos, que com certeza com nosso torcedor vamos tentar ganhar. São partidas complicadas, temos de manter a calma, trabalhar mentalmente e taticamente para tratar de ganhar", afirmou o técnico Ramón Díaz.

Mais artigos abaixo

Já o Racing assegurou sua classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana 2024 após eliminar o Athletico-PR com um placar agregado de 4 a 2, nas quartas de final, e o Huachipato por 8 a 1, nas oitavas de final. Na fase de grupos, a equipe argentina terminou na vice-liderança do Grupo F, somando 11 pontos.

Em seis confrontos entre as equipes, o Racing venceu duas vezes, enquanto o Timão conquistou uma vitória, além de oito empates. No último encontro, válido pela primeira fase da Copa Sul-Americana de 2019, o Timão venceu nos pênaltis por 5 a 4.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Cacá (Félix Torres ou Gustavo Henrique), Matheus Bidu, Breno Bidon (Coronado), Charles, Rodrigo Garro, André Carrillo (Ángel Romero), Yuri Alberto, Memphis Depay. Técnico: Ramón Díaz.

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gastón Martirena o Gabriel Rojas; Juanfer Quintero; Luciano Vietto y Maravilla Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Racing

Roger Martínez estã machucado.

Quando é?