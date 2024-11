Onde assistir a Corinthians x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (04), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (04), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana pelo Racing, com um placar agregado de 4 a 3, o Corinthians agora volta suas atenções para o Brasileirão. Lutando contra o rebaixamento, o Timão ocupa a 15ª posição, com 35 pontos, apenas um a mais que o Athletico-PR, primeiro time no Z-4. Memphis Depay deve ser titular em seu primeiro dérbi.

"Estou animado. Estes são os jogos que você, como jogador, quer jogar. Estas são as batalhas que você quer vencer. Estou animado para ver amanhã como será, porque eu sei que, com os nossos torcedores, o jogo terá um clima quente por 90 minutos", afirmou o holandês à Corinthians TV.

"Nós, como time, precisamos nos beneficiar disto, sentir este espírito e buscar os três pontos, porque esta é a única opção quando se joga um Dérbi, especialmente em casa. Estou animado por isto", completou.

Por outro lado, o Palmeiras está na briga pelo título do Brasileirão. Na vice-liderança, com 61 pontos, o Verdão está a três pontos do líder Botafogo. Na última rodada, a equipe empatou com o Fortaleza por 2 a 2. Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá o retorno de Murilo, recuperado de uma lesão na coxa.

Em 380 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 135 vitórias, contra 129 do Corinthians, além de 116 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Verdão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Alex Santana, Charles, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Vitor Reis) e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Corinthians

Igor Coronado cumprirá suspensão, enquanto Cacá, Ryan, Héctor Hernandez, Maycon, Diego Palacios e Ruan Oliveira estão no DM.

Palmeiras

Bruno Rodrigues e Piquerez estão machucados.

Quando é?