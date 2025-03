Equipes se enfrentam neste domingo (2), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Mirassol se enfrentam neste domingo (2), às 18h30(de Brasília), na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, da CazéTV no YouTube, do Nosso Futebol na TV fechada, além do Uol Play e Zapping via streaming (veja a programação completa).

Maior campeão do Paulistão com 30 títulos, o Corinthians conquistou a classificação para as quartas de final da atual edição do torneio após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo A, com 27 pontos. Em 12 jogos disputados, foram oito vitórias, três empates e apenas uma derrota. Aproveitamento de 75%.

Por outro lado, o Mirassol encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A, com 16 pontos, 11 a menos que o Timão. Em 12 jogos, registra cinco vitórias, um empate e seis derrotas no torneio.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo (Matheus Bidu); José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Iury Castilho.

Desfalques

Corinthians

Raniele segue fora.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?