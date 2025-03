Onde assistir a Corinthians x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (27), no Parque São Jorge; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 16h (de Brasília), no Parque São Jorge, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta (confira a programação completa).

Em busca do heptacampeonato do Brasileiro feminino, o Corinthians volta a campo após a vitória sobre o Real Brasília por 8 a 2 na rodada de estreia. Já o Juventude vai em busca do primeiro triunfo após empatar com o América-MG por 1 a 1 na primeira rodada.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Nicole; Paulinha, Mariza, Thais Regina (Leticia Teles) e Juliete; Dayana Rodríguez, Vic Albuquerque (Leticia Monteiro) e Andressa Alves; Eudimilla, Jaqueline (Gisela Robledo) e Ariel Godoi.

Mais artigos abaixo

Juventude feminino: Renata; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília e Maiza Piovezan; Alice, Dani Venturini e Drielly; Pissaia (Jaielly), Teté e Kamile Loirão.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Juventude

Não há desfalques confirmados.

Quando é?