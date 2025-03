Onde assistir a Corinthians x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio Parque São Jorge; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Parque São Jorge, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Em busca do título inédito, o Corinthians volta a campo após vencer o Bahia por 2 a 1 na rodada de estreia do Brasileiro Sub-20. As melhores campanhas do Timãozinho no torneio ocorreram em 2016 e 2022, quando ficou com o vice-campeonato. Agora, após o segundo lugar na Copinha, a equipe espera adicionar um novo troféu à sua galeria.

Por outro lado, o Grêmio busca a recuperação após sofrer uma goleada por 5 a 1 para o São Paulo na primeira rodada. Em 16 confrontos entre as equipes, o Corinthians soma sete vitórias, contra seis do Grêmio, além de três empates. No último encontro, válido pela Copinha de 2025, o Timãozinho venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Cadu; Caipira, Fernando Vera, Guilherme Gama e Vini Gomes; Yago, Bahia e Pedro Thomaz; Luiz Eduardo, Dieguinho e Gui Negão.

Grêmio: Ygor, Nathan Borges, Murilo Tramontini, Pedro Gabriel, Hugo, Riquelme Freitas, Bernardo Zortea, Adrielson, Smiley, Lian, Arnaldo.

Desfalques

Corinthians

Denner está defendendo a seleção brasileira sub-17.

Grêmio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?