Onde assistir a Corinthians x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19) pela segunda rodada do Brasileirão da categoria; veja os detalhes e como acompanhar

Corinthians e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada (veja a programação completa).

O Corinthians largou com o pé direito no Brasileirão Sub-20 e chega embalado para a segunda rodada. Depois de bater o Bahia por 2 a 1, com gols de Gui Negão e Bahia, o time alvinegro quer aproveitar o embalo e construir uma boa sequência. O histórico recente também pesa a favor: na Copinha deste ano, o Timão já superou o Grêmio por 1 a 0, eliminando a equipe e indo à final, e quer repetir a dose agora em casa.

Do outro lado, o Grêmio tenta se recuperar de um início amargo na competição. Na estreia, foi goleado por 5 a 1 pelo São Paulo e agora busca dar a volta por cima. A missão não é das mais fáceis, mas uma vitória fora de casa pode mudar o clima e recolocar os gaúchos no caminho certo.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Corinthians: Cadu, Fernando Vera, Guilherme Gama, Vinicius Gomes, Caipira, Pedro Thomas, Yago, Bahia, Dieguinho, Luiz Eduardo e Gui Negão

Grêmio: Ygor, Nathan Borges, Murilo Tramontini, Pedro Gabriel, Hugo, Riquelme Freitas, Bernardo Zortea, Adrielson, Smiley, Lian e Arnaldo

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Não há desfalques confirmados.

Quando é?