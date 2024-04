Onde assistir a Corinthians x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (28), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Corinthians recebe o Fluminense neste domingo (28), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo país, exceto MG e BA) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Pressionado após três derrotas consecutivas na temporada, o Corinthians retorna ao campo em busca de reencontrar o caminho da vitória. Na zona de rebaixamento, com apenas um ponto conquistado, o Timão empatou sem gols com o Corinthians e sofreu derrotas para o Juventude por 2 a 0 e para o RB Bragantino por 1 a 0 no Brasileirão.

Por outro lado, o Fluminense, que empatou sem gols com o Cerro Porteño na Libertadores, busca conquistar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. O Tricolor, que acumula quatro pontos até o momento, empatou com o RB Bragantino por 2 a 2, sofreu uma derrota para o Bahia por 2 a 1 e venceu o clássico contra o Vasco por 2 a 1 nos três primeiros jogos disputados.

"O campo do Corinthians é excelente, mas diferente. Tem uma adaptação. Não é um campo fácil. Só é excelente, mas é muito mais rápido, até do que o Beira Rio. Sempre baixinho, muito molhado. Os jogadores erram passes, escorregam, beneficia quem joga sempre que é o Corinthians.", afirmou o técnico Fernando Diniz.

Em 105 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 38 vitórias, contra 35 do Fluminense, além de 32 empates. No último encontro válido pelo segundo turno do Brasileirão 2023, as equipes empataram por 3 a 3.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo (Gustavo Henrique) e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Romero (Wesley) e Pedro Raul. Técnico: António Oliveira.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Martinelli (Antônio Carlos) e Marcelo; Lima, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; John Arias, Marquinhos e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Corinthians

Maycon, Diego Palacios, Matheus Araújo e Ruan Oliveira estão fora.

Fluminense

John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur seguem afastados por indisciplina, enquanto André está lesionado.

Quando é?

Data: domingo, 28 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (árbitro), Guilherme Dias e Rafael da Silva (assistentes), Rodrigo José Pereira (quarto árbitro), Igor Junio Benevenutto (VAR).