Onde assistir a Corinthians x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (01), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (01), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Juventude por 2 a 1 no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na zona de rebaixamento, com 22 pontos, o Timão busca reencontrar o caminho da vitória após quatro empates e duas derrotas nos últimos seis jogos disputados no torneio nacional.

Do outro lado, o Flamengo vem de vitória sobre o Bahia por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o Rubro-Negro, com 44 pontos e um aproveitamento de 63%, quer se manter no G-4.

Em 119 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 52 vitórias, contra 43 do Corinthians, além de 24 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza, Fagner (Matheuzinho),Gustavo Henrique, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); José Martínez, Raniele e Igor Coronado; Pedro Henrique, Yuri Alberto e Romero.

Flamengo: Rossi, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan (Léo Ortiz) e Alcaraz (Bruno Henrique); Gerson, Luiz Araújo e Pedro.

Desfalques

Corinthians

Diego Palacios, Alex Santana, Ruan Oliveira e Maycon seguem machucados.

Flamengo

Michael, De la Cruz, Gabigol e Arrascaeta estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 01 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena - São Paulo, SP