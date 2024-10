Onde assistir a Corinthians x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (17), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

O Corinthians, atualmente na zona de rebaixamento com 29 pontos, entra em campo em busca de recuperação antes de enfrentar o Flamengo no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, que será disputado neste domingo (20).

Por outro lado, o Athletico-PR, sem vencer há nove rodadas, aparece na 15ª posição, com 31 pontos e viu a distância para o Z4 cair para dois pontos. Para o confronto, o técnico Lucho González terá o retorno de Thiago Heleno, recuperado de lesão.

Em 62 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 23 vitórias, contra 17 do Athletico-PR, além de 22 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Romero) e Yuri Alberto.

Athletico-PR: Mycael; Thiago Heleno, Gamarra e Esquivel (Marcos Victor); Cuello, Gabriel, Erick e Fernando; Zapelli (Christian), Canobbio e Pablo (Mastriani).

Desfalques

Corinthians

Ruan Oliveira, Ryan, Maycon e Palacios estão lesionados.

Athletico-PR

Kaique Rocha e Madson vão cumprir suspensão.

Quando é?