Onde assistir a Coreia do Sul x Omã ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), pela sétima rodada da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Coreia do Sul recebe Omã na manhã desta quinta-feira (20), às 8h00 (de Brasília), no Goyang Stadium, pela sétima rodada do grupo B da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Líder do Grupo B com 14 pontos somados em seis jogos, a Coreia do Sul vive um momento sólido nas Eliminatórias Asiáticas. São nove vitórias e três empates em toda a campanha, sendo quatro triunfos e dois empates apenas nesta fase final. Apesar do empate por 1 a 1 com a lanterna Palestina na última rodada ter soado como tropeço, o time de Jurgen Klinsmann segue invicto e confiante. Com Heung-min Son em grande fase — dez gols pela seleção e 22 participações diretas em gols pelo Tottenham —, a equipe deve manter a base titular em busca de mais três pontos e a vaga assegurada.

Omã, por outro lado, faz uma campanha marcada pela irregularidade. Ocupando a quarta colocação com seis pontos, a seleção acumula duas vitórias e quatro derrotas na terceira fase. Mesmo assim, está dentro da zona de classificação para a próxima etapa. A meta agora é clara: pontuar contra os líderes para seguir firme na corrida pelo Mundial, mesmo sabendo que o desafio será dos maiores fora de casa.

Prováveis escalações

Coreia do Sul: Kim Seung-gyu; Kim Jin-su, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Moon-hwan; Hwang In-beom, Jung Woo-young, Lee Kang-in, Son Heung-min, Hwang Hee-chan; Cho Guesung. Técnico: Jurgen Klinsmann.

Omã: não divulgada.

Desfalques

Coreia do Sul

Sem desfalques confirmados.

Omã

Sem desfalques confirmados.

Quando é?