Onde assistir a Copenhagen x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Liga Conferência 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (6), no Estádio Parken; confira a transmissão e outras informações do jogo

Copenhagen e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Parken, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Conferência 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Embalado pela goleada sobre o Southampton por 4 a 0 na última rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea volta suas atenções para a disputa da Liga Conferência. Na primeira fase, os Blues terminaram na liderança, com 18 pontos e aproveitamento de 100%, com seis vitórias.

Por outro lado, o Copenhagen conquistou a classificação para as oitavas de final após eliminar o Heidenheim nos playoffs por 4 a 3 no placar agregado. Na primeira fase, a equipe terminou em 18º lugar, com oito pontos. O confronto de volta está marcado para o dia 13, em Stamford Bridge.

Prováveis escalações

Copenhagen: Diant Ramaj, Rodrigo Huescas, Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos, Marcos López, Thomas Delaney, Magnus Mattsson, Viktor Claesson, Moha Elyounoussi, Robert, Victor Froholdt.

Chelsea: Jorgensen; Reece James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Sancho, Cole Palmer, Pedro Neto; Nkunku.

Desfalques

Copenhagen

Nicolai Boilesen, Roony Bardghji, Lukas Lerager e Oliver Hojer estão lesionados.

Chelsea

Nicolas Jackson, Omari Kellyman, Marc Guiu, Noni Madueke, Benoit Badiashile, Wesley Fofana e Romeo Lavia estão no departamento médico.

Quando é?