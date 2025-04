Onde assistir a Columbus Crew x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Lionel Messi na MLS 2025

Equipes entram em campo neste sábado (19), pela temporada regular competição; veja como acompanhar na internet

O Columbus Crew recebe o Inter Miami na tarde deste sábado (17), às 17h30 (de Brasília), no Lower.com Field, em Ohio, pela 9ª rodada da Conferência Leste da temporada regular da Major League Soccer, a MLS, de 2025. O duelo será apitado por Tori Penso. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+, através da MLS Seasson Pass, no streaming (veja a programação completa aqui).

Os donos da casa, campeões em 2023, ocupam a vice-liderança da Conferência com 18 pontos e buscam a quarta vitória consecutiva. Do outro lado, de olho no jogo de ida da semifinal da Copa dos Campeões da Concacaf, o Inter Miami entra em campo tentando deixar para trás os dois empates seguidos nas últimas rodadas e voltar a vencer na Conferência Leste. No momento, os Herons estão na quinta colocação, com 15 pontos e um jogo a menos em relação ao adversário. Ainda assim, viram a distância para o Vancouver Whitecaps — justamente o rival da semifinal do torneio continental — aumentar para quatro pontos.

Prováveis escalações

Columbus Crew: Schulle; Farsi, Moreira, Cheberko, Zawadzki, Amundsen; Chambost, Jackson, Arfsten; Rossi e Russell-Rowe. Técnico: Willfried Nancy.

Inter Miami: Callender; Fray, Avilés, Lujan, Alba; Busquets, Redondo, Taylor; Messi, Segovia, Suárez. Técnico: Javier Mascherano.

Desfalques

Columbus Crew

Andrés Herrera, Lassi Lappalainen e Rudy Camacho estão fora.

Inter Miami

David Ruiz está fora.

