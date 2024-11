Onde assistir a Colômbia x Equador ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam em Barranquilla pela 12ª rodada do classificatório

Colômbia e Equador entram em campo nesta terça-feira (19), às 20h (horário de Brasília), em jogo válido pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O embate acontece no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez e terá transmissão ao vivo do Sportv 3 (confira a programação completa de futebol aqui).

Jogando em seus domínios, a Colômbia tenta se recuperar da derrota para o Uruguai na última sexta-feira. Na terceira posição com 19 pontos, os Cafeteros buscam voltar ao caminho das vitórias diante de sua torcida.

Quinto colocado com 16 pontos somados, o Equador chega de forma diferente. Embalada pelo 4 a 0 aplicado sobre a Bolívia na quinta-feira, La Tri vai em busca de um novo triunfo nesta data Fifa para se consolidar mais na zona de classificação direta.

Prováveis escalações

Colômbia: Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí, Mojica; Ríos, Portilla, Arias; Quintero; Durán, Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo

Equador: Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Yeboah, Plata, Caicedo, Vite, Minda; Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece

Desfalques

Colômbia

Sem ausências confirmadas.

Equador

Sem ausências confirmadas.

Quando é?