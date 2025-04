Onde assistir a Colômbia x Brasil, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Sul-Americano sub-17 2025

Jogando contra os donos da casa, Brasil vai em busca de seu 14º título do torneio

Colômbia e Brasil entram em campo neste sábado (12), às 21h (horário de Brasília), em duelo válido pela grande final do Sul-Americano sub-17 2025. O jogo acontece no Estádio Jaime Morón, na cidade colombiana de Cartagena, e possui transmissão ao vivo do Sportv 3 (confira a programação completa de futebol aqui).

Sediando a competição, a Colômbia tenta aproveitar o fator casa para ficar com o título. Classificada como líder do grupo A, a seleção colombiana chegou à decisão após golear a Venezuela nas semifinais por 5 a 1.

O Brasil, por sua vez, busca vencer o torneio pela 14ª vez na história. Para alcançar a final, a equipe comandada por Dudu Patetuci venceu o Chile por 1 a 0 depois de avançar ao mata-mata na liderança do grupo B.

Prováveis escalações

Colômbia: Mendoza; Macías, García, Herazo, Rivas; Orozco; Flórez, Quiñones, Agámez, Sevillano; Londoño. Técnico: Freddy Hurtado

Brasil: Arthur; Angelo, Luis Eduardo, Kauã Prates, Denner; Zé Lucas, Gustavo; Kayke Ayrton, Felipe Morais, Ruan Pablo; Luis Gustavo. Técnico: Dudu Patetuci

Desfalques

Colômbia

Sem ausências confirmadas.

Brasil

Sem ausências confirmadas.

Quando é?