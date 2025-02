Onde assistir a Colômbia x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Sul-Americano sub-20 2025

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (07), na Arena BRB Mané Garrincha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 17h (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, pela segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Maior vencedor do Sul-Americano Sub-20, com 12 títulos, o Brasil garantiu a classificação para o hexagonal final após encerrar a primeira fase na terceira posição do Grupo B, somando seis pontos (duas vitórias e duas derrotas). Na última rodada, a seleção brasileira venceu o Uruguai por 1 a 0 e agora divide a liderança com Colômbia e Argentina, todos com três pontos.

Já a Colômbia segue invicta na competição. Na primeira fase, os colombianos terminaram na liderança do Grupo B, com 10 pontos. Em cinco jogos disputados nesta edição do torneio, a equipe acumula quatro vitórias e um empate.

Prováveis escalações

Colômbia: Jordan García; Keimer Sandoval, Simon Garcia, Yeimar Mosquera e Juan Arizala; Kener González, Alejandro Diaz e Jordan Barrera; Andy Duvan Batioja, Óscar Perea e Neyser Villareal.

Brasil: Robert; Igor Serrote, Arthur Dias, Iago e Leandrinho; Gabriel Moscardo, Kauan Rodrigues e Breno Bidon; Pedrinho, Alisson e Deivid Washington.

Desfalques

Colômbia

Sem desfalques confirmados.

Brasil

Não há desfalques confirmados.

Quando é?