Onde assistir a Club Brugge x Aston Villa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (4), no Estádio Jan Breydel; confira a transmissão e outras informações do jogo

Club Brugge e Aston Villa se enfrentam na tarde desta terça-feira (4), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Jan Breydel, na Bélgica, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há duas rodadas no Campeonato Belga, com um empate e uma derrota, o Brugge agora foca na Champions League. A equipe terminou a fase de grupos na 24ª posição, com 11 pontos, e garantiu a vaga ao eliminar a Atalanta nos playoffs com uma vitória por 5 a 2. No torneio, acumula 10 jogos, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

Por outro lado, o Aston Villa garantiu a classificação para as oitavas de final ao encerrar a primeira fase na oitava posição, com 16 pontos. Em oito jogos, a equipe soma cinco vitórias, um empate e duas derrotas, com um aproveitamento de 66%. O jogo de volta está marcado para o próximo dia 12, no Villa Park.

Prováveis escalações

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, De Cuyper; Vetlesen, Jashari, Vanaken; Talbi, Tzolis; Jutglà.

Aston Villa: Martínez; Bogarde, Konsa, Disasi, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Asensio; Watkins.

Desfalques

Club Brugge

Seys está machucado.

Aston Villa

Onana e Pau Torres estão no departamento médico.

