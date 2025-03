Onde assistir a China x Austrália ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam pela oitava rodada do grupo C da terceira fase do torneio classificatório

China e Austrália entram em campo nesta terça-feira (25), às 8h (horário de Brasília), em duelo válido pela oitava rodada do grupo C da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no Hangzhou Olympic Sports Centre Stadium e possui transmissão ao vivo do Disney+ Premium (veja a programação completa de futebol aqui).

Derrotada pela Arábia Saudita por 1 a 0 na última quinta-feira, a China mira dar a volta por cima jogando em casa. Apesar de ser a lanterna do grupo com seis pontos somados, os chineses estão a apenas quatro de distância do segundo lugar e tentam se apegar nisso para reagir.

Invicta desde a vinda de Tony Popovic no fim de setembro, a Austrália chega embalada para este duelo. Vice-líder do grupo com 10 pontos, os Socceroos vêm de uma goleada por 5 a 1 sobre a Indonésia e buscam mais um triunfo para se desgarrarem do pelotão que vem logo em seguida.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

China: Wang Dalei; Gao Zhunyi, Han Pengfei, Jiang Shenglong, Li Lei; Wang Shangyuan, Xie Wenneng; Cao Yongjing, Wei Shihao, Behram Abduweli; Zhang Yuning. Técnico: Branko Ivankovic

Austrália: Ryan; Geria, Burgess, Rowles; Miller, O'Neill, Irvine, Behich; Boyle, Velupillay; Borrello. Técnico: Tony Popovic

Desfalques

China

Expulso contra a Arábia Saudita, Lin Liangming cumpre suspensão automática. Substituído precocemente na mesma partida, Tyias Browning é dúvida.

Austrália

Lesionados, Adam Taggart e Kusini Yengi estão fora.

Quando é?