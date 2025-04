Onde assistir a Chelsea x Tottenham ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Dérbi de Londres é destaque da 30ª rodada do Inglês; veja tudo o que você precisa saber para o embate

Chelsea e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 16h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 30ª rodada do Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).

O Chelsea venceu o dérbi do primeiro turno, um caótico 4 a 3 no Tottenham Hotspur Stadium, e agora querem manter a invencibilidade recente no Stamford Bridge, onde venceram nos últimos quatro compromissos na Premier League. Enzo Maresca e sua trupe, ademais, seguem em busca de uma vaga no G4, figurando um ponto à frente do Manchester City e dois acima do Newcastle.

Já o Tottenham, apenas o 14° colocado, vive um momento delicado há um tempo, vindo de uma sequência pouco inspiradora e, antes da Data Fifa, de uma derrota por 2 a 0 para Fulham. O técnico Ange Postecoglou, ademais, segue pressionado, e um novo revés pode torná-lo o primeiro treinador dos Spurs a perder seus quatro primeiros jogos contra os Blues no Campeonato Inglês. Dificultando ainda mais no retrospecto recente, o clube não vence no Bridge desde 2018.

Prováveis escalações

Chelsea: Sánchez; James, Fofana, Colwill e Cucurella; Caicedo e Fernández; Neto, Palmer e Sancho; Jackson.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven e Spence; Sarr, Bentancur e Maddison; Johnson , Solanke e Son.

Desfalques

Chelsea

Mykhaylo Mudryk (suspenso), Marc Guiu and Omari Kellyman (lesionados).

Tottenham

Lucas Bergvall, Dejan Kulusevski, Kevin Danso, Richarlison (dúvidas) e Radu Dragusin (lesionado).

