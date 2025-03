Onde assistir a Chelsea x Copenhagen ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Liga Conferência 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), no Estádio Stamford Bridge; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chelsea e Copenhagen se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 17h (de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Conferência 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (confira a programação completa).

Após vencer o Leicester City por 1 a 0 no Campeonato Inglês, o Chelsea volta suas atenções para a disputa da Liga Conferência. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, os Blues tem a vantagem do empate para avançar às quartas de final. Na primeira fase, o time inglês terminou na liderança, com 18 pontos e segue com aproveitamento de 100% no torneio, com sete vitórias.

Por outro lado, o Copenhagen garantiu a classificação para as oitavas de final ao eliminar o Heidenheim nos playoffs, vencendo por 4 a 3 no placar agregado. Na fase inicial, a equipe terminou em 18º lugar, com oito pontos. Agora, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar no torneio.

Prováveis escalações

Chelsea: Sanchez; Chalobah, Tosin, Badiashile, Gusto; James, Caicedo; Dewsbury-Hall, Palmer, George, Mheuka.

Copenhagen: Ramaj; Diks, Pereira, Garananga, Meling; Mattsson, Clem, Froholdt, Achouri; Claesson, Chiakha.

Desfalques

Chelsea

Sem desfalques confirmados.

Copenhagen

Jordan Larsson segue machucado.

Quando é?