Onde assistir a Cádiz x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Em um duelo de realidades bem opostas, equipes entram em campo neste sábado (13), no Nuevo Mirandilla; confira a transmissão e outras informações

Cádiz e Barcelona se enfrentam neste sábado (13), às 16h (de Brasília), no Nuevo Mirandilla, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa).

Após uma campanha decepcionante até agora, o Cádiz busca uma redenção na reta final da temporada. Lutando contra o rebaixamento, com 25 pontos na 18ª clolocação, a equipe luta para escapar da parte de baixo da tabela e, para isso, todo ponto conquistado será determinante para El Submarino Amarillo.

Sob outro enfoque, o Barcelona chega embalado por uma vitória importante contra o PSG no jogo de ida das quartas de final da Champions League que dá ao time comandado por Xavi a vantagem de um gol na partida de volta, que será disputada no Estádio Olímpico de Montjuic. Além disso, o time catalão busca consolidar a vice-liderança de La Liga e garantir vaga direta na próxima Liga dos Campeões - caso as coisas não saiam conforme o planejado - logo, não deve dar trégua ao Cádiz.

Prováveis escalações

Cádiz: Ledesma; Carcelén, Chust, Fali, Javier Hernández; Robert Navarro, Alcaraz, Kouamé, Sobrino; Chris Ramos e Juanmi Técnico: Mauricio Pelegrino

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Balde; Gundogan,, Sergi Roberto, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha Técnico: Xavi.

Desfalques

Cádiz

José Mari, Gómez, Kouamé, Fede e Luis Hernández, lesionados, desfalcam o Submarino Amarelo

Barcelona

Lewandowski e João Cancelo estão suspensos e não entram em campo pela equipe blaugrana;

Balde e Gavi seguem no Departamento Médico, sem previsão de retorno.

Quando é?