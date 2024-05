Onde assistir a Brighton x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2023/24

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela última rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Brighton & Hove Albion recebe o Manchester United na tarde deste domingo (19), no Falmer Stadium, em Brighton, pela 38ª rodada da Premier League 2023/24, a última da temporada. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Quer ver jogos ao vivo? Clique aqui para acessar

Para encarar a última rodada da competição, o Brighton entra em campo sem qualquer chance de disputar vaga em competições europeias da próxima temporada. A equipe está na 10ª posição, com 48 pontos. Como parte do planejamento da próxima época, o clube anunciou a renovação de contrato de James Milner até julho de 2025 e de Danny Welbeck até julho de 2026, enquanto Adam Lallana não terá seu vínculo renovado.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Manchester United entra em campo sem qualquer pretensão, já que está no oitavo lugar, com 57 pontos. O clube de Manchester já começa a se movimentar pensando no planejamento da próxima temporada, enquanto decide pela continuação do técnico Erik ten Hag no time.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Getty

Brighton: Verbruggen; Lamptey, Webster, Dunk, Igor; Gross, Gilmour, Enciso; Buonanotte, Adingra e João Pedro. Técnico: Roberto de Zerbi.

Manchester United: Onana; Wan- Bissaka, Casemiro, Martinez, Dalot; Eriksen, McTominay, Bruno Fernandes; Garnacho, Antony e Højlund. Técnico: Erik ten Hag.

Desfalques

Brighton

Kaoru Mitoma, Solly March, Pervis Estupiñan, Jan Paul van Hecke, Evan Ferguson, Joel Veltman, James Milner e Jack Hinshelwood, machucados, estão fora.

Manchester United

Anthony Martial, Victor Lindelof, Mason Mount, Luke Shaw, Tyrell Malacia, lesionados, estão fora. Harry Maguirre e Raphael Varane são dúvidas.

Quando é?