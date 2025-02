Equipes entram em campo nesta terça-feira (11), no Estádio Roudourou; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brest e PSG se enfrentam nesta terça-feira (11), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Roudourou, pelos playoffs das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max no streaming (veja a programação completa).

Embalado pela goleada de 4 a 1 sobre o Monaco na última rodada do Campeonato Francês, o PSG agora foca na disputa da Champions League. Em busca de seu primeiro título na competição, a equipe parisiense encerrou a primeira fase na 15ª colocação, somando 13 pontos. Ao longo de oito partidas, obteve quatro vitórias, um empate e três derrotas, registrando um aproveitamento de 54%.

Já o Brest concluiu a primeira fase na 18ª posição, também com 13 pontos. Em oito jogos, a equipe venceu quatro vezes, empatou uma e sofreu três derrotas. A partida de volta está marcada para o dia 19, no Parc des Princes, em Paris.

Mais artigos abaixo

Escalações

Desfalques

Quando é?

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Municipal du Roudourou

Últimos jogos

Confronto direto