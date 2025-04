Onde assistir a Brentford x Chelsea, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Situados em Londres, clubes medem forças pela 31ª rodada da Premier League

Brentford e Chelsea jogam neste domingo (6), às 10h (horário de Brasília), em compromisso válido pela 31ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. O jogo acontece no Gtech Community Stadium e possui transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (confira a programação completa de futebol aqui).

Ocupando a 12ª posição com 41 pontos, o Brentford faz mais uma temporada na Premier League sem grandes sustos. Derrotado na última rodada pelo Newcastle por 2 a 1, os Bees tentam dar a volta por cima dentro de casa, apesar do díficil adversário pela frente.

O Chelsea, por sua vez, vem de vitória ao bater o Tottenham por 1 a 0. Quarto colocado com 52 pontos, os Blues vão em busca de um novo triunfo para seguirem brigando forte por uma vaga na próxima edição da Champions League.

Mais artigos abaixo

O último duelo entre os times terminou em vitória do Chelsea. Jogando no Stamford Bridge, o time de Enzo Maresca venceu o Brentford por 2 a 1. Marc Cucurella e Nicolas Jackson marcaram para os donos da casa, enquanto Bryan Mbeumo descontou para os visitantes. A partida aconteceu em dezembro e era válida pelo primeiro turno da Premier League.

Prováveis escalações

Brentford: Flekken; Van den Berg, Collins, Pinnock, Lewis-Potter; Norgaard, Janelt; Mbeumo, Yarmoliuk, Schade; Wissa. Técnico: Thomas Frank

Chelsea: Sánchez; James, Tosin, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Madueke, Palmer, Pedro Neto; Jackson. Técnico: Enzo Maresca

Desfalques

Brentford

No departamento médico, Aaron Hickey e Gustavo Nunes continuam fora de ação.

Austrália

Mykhailo Mudryk (suspenso por doping), Wesley Fofana e Roméo Lavia (lesionados) estão indisponíveis.

Quando é?