Onde assistir a Brasil x Uruguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Sul-Americano sub-17 2025

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (28), no Estádio Jaime Morón; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Uruguai se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 21h (de Brasília), no Estádio Jaime Morón, na Colômbia, pela primeira rodada do Sul-Americano sub-17 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Em busca de uma vaga no Mundial sub-17, o Brasil estreia no Sul-Americano sob o comandado do técnico Duda Patetuci. A seleção brasileira está no Grupo B ao lado de Bolívia, Uruguai, Equador e Venezuela.

A seleção é a maior campeã do Sul-Americano Sub-17, com 13 conquistas das 19 edições: 1988, 91, 95, 97, 99, 2001, 05, 07, 09, 11, 15, 17 e 23. A competição garante sete vagas para a Copa do Mundo Sub-17, que, até 2029.

Mais artigos abaixo

Convocados da seleção brasileira sub-17

Goleiros: Arthur Nascimento (Bahia), João Pedro (Santos) e Kaio de Assis (Atlético-MG)

Arthur Nascimento (Bahia), João Pedro (Santos) e Kaio de Assis (Atlético-MG) Laterais: Angelo Henrique (São Paulo), Arthur Ryan (Fluminense) Denner (Corinthians) e Rafael Gonzaga (Santos).

Angelo Henrique (São Paulo), Arthur Ryan (Fluminense) Denner (Corinthians) e Rafael Gonzaga (Santos). Zagueiros: Luis Eduardo (Grêmio), Kauã Prates (Cruzeiro), Vitor Fernandes (Atlético-MG) e Vitor Hugo (Cruzeiro).

Luis Eduardo (Grêmio), Kauã Prates (Cruzeiro), Vitor Fernandes (Atlético-MG) e Vitor Hugo (Cruzeiro). Meias: Andrey Fernandes (Vasco), Felipe Morais (Cruzeiro), Gustavo Gomes (Athletico-PR), Luis Felipe (Palmeiras), Tiago Augusto (Grêmio) e Zé Lucas (Sport).

Andrey Fernandes (Vasco), Felipe Morais (Cruzeiro), Gustavo Gomes (Athletico-PR), Luis Felipe (Palmeiras), Tiago Augusto (Grêmio) e Zé Lucas (Sport). Atacantes: Dell (Bahia), Luis Gustavo (Red Bull Bragantino), Naarã (Fluminense), Ruan Pablo (Bahia) e Wesley Natã (Fluminense).

Prováveis escalações

Brasil sub-17: Não há informações divulgadas.

Uruguai sub-17: Não há informações divulgadas.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Uruguai

Não há desfalques confirmados.

Quando é?