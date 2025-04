Onde assistir a Brasil x Chile, ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das semifinais do Sul-Americano sub-17 2025

Já garantidos no Mundial da categoria, seleções vão em busca do título do torneio classificatório

Brasil e Chile se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 18h (horário de Brasília), em jogo válido pelas semifinais do Sul-Americano sub-17 2025. A partida acontece no Estádio Jaime Morón, na cidade colombiana de Cartagena, e possui transmissão ao vivo do Sportv (veja a programação completa de futebol aqui).

Com vaga assegurada no Mundial da categoria por ter encerrado a primeira fase como líder do grupo B, o Brasil agora vai em busca do título do torneio classificatório. Com 10 pontos somados, a equipe de Dudu Patetuci está invicta, com três vitórias e um empate.

O Chile também estará no Mundial sub-17 que acontece em novembro no Catar. Classificada graças ao segundo lugar conquistado no grupo A, a seleção chilena registrou três vitórias e uma derrota na fase de grupos e tenta carimbar passaporte à final da competição.

Prováveis escalações

Brasil: Arthur; Angelo, Luis Eduardo, Kauã Prates, Rafael; Gustavo, Luis Felipe; Ruan Pablo, Felipe Morais, Wesley Natã; Naarã. Técnico: Dudu Patetuci

Chile: Villegas; Olguín, Jiménez, Torres, Orellana; Zúñiga, Vargas, Guzmán; Alegría, Cuevas, Yáñez. Técnico: Sebastián Miranda

Desfalques

Brasil

Sem ausências confirmadas.

Chile

Sem ausências confirmadas.

Quando é?