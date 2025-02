Onde assistir a Brasil x Chile ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Sul-Americano sub-20 2025

Seleções se enfrentam neste domingo (16), no Estádio Olímpico de la UCV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Chile se enfrentam neste domingo (16), às 18h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, pela quinta rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Com 10 pontos, Brasil e Argentina disputam o título do hexagonal final. O Brasil ocupa a liderança no saldo de gols, permanecendo invicto nesta fase, com três vitórias e um empate. Por outro lado, o Chile ocupa a última colocação, com apenas um ponto conquistado, após registrar um empate e três derrotas.

Prováveis escalações

Brasil: Felipe Longo; Paulinho, Jair, Iago e Leandrinho; Moscardo e Bidon; Rayan, Pedrinho e Gustavo Prado; Wesley.

Chile: Sáez; Faúndez, Román, Pérez e Salazar; Arce, Pinto, Ignacio Vásquez e Patricio Romero; Rossel e Pizarro.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Chile

Não há desfalques confirmados.

