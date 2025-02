Onde assistir a Brasil x Argentina ao vivo, na internet e na, escalação, horário e mais do Sul-Americano 2025

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (13), no Estádio Olímpico de la UCV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Argentina se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 22h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, pela quarta rodada do Hexagonal Final do Sul-Americano Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Com 100% de aproveitamento na fase final, o Brasil divide a liderança com a Argentina, ambas as seleções com nove pontos. Até agora, a seleção brasileira venceu o Uruguai e a Colômbia por 1 a 0, além de derrotar o Paraguai por 3 a 1. Na fase de grupos, o Brasil terminou em terceiro lugar no Grupo B, atrás da Argentina e da Colômbia, e foi goleado pela Argentina por 6 a 0 na estreia.

"Vamos partir pra cima deles. Agora temos que buscar o título. Estou muito feliz com o gol e a classificação para o Mundial, mas a competição não acabou ainda", afirmou o atacante Rayan.

Prováveis escalações

Brasil: Felipe Longo; Paulinho, Jair, Iago e Leandrinho; Moscardo e Bidon; Rayan, Pedrinho e Gustavo Prado; Wesley. Técnico: Ramon Menezes.

Argentina: Martinet; Gorosito, Giménez, Ramírez e Soler; Acuña, Delgado e Subiabre; Echeverri, Hidalgo e Carrizo. Técnico: Diego Placente.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Argentina

Não hã desfalques confirmados.

