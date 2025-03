Onde assistir a Bournemouth x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa da Inglaterra 2024/25

Equipes se enfrentam neste domingo (30), no Vitality Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bournemouth e Manchester City se enfrentam neste domingo (30), às 12h30 (de Brasília), no Vitality Stadium, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Após empatar por 2 a 2 com o Brighton na última rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City volta suas atenções para a Copa da Inglaterra. Em busca de seu oitavo título no torneio, os Citizens garantiram vaga nas quartas de final após golearem o Salford City por 8 a 0 na terceira fase, vencerem o Leyton Orient por 2 a 1 na quarta fase e superarem o Plymouth Argyle por 3 a 1 nas oitavas.

Já o Bournemouth avançou ao eliminar o West Bromwich por 5 a 1 na terceira fase, o Everton por 2 a 0 na quarta fase e o Wolverhampton nos pênaltis por 5 a 4 nas oitavas de final.

Prováveis escalações

Bournemouth: Kepa; Lewis Cook, Zabarnyi, Sensei, Soler; Adams, Scott; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Evanilson.

Manchester City: Ortega; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; González, Gundogan; Savinho, Marmoush, Doku; Haaland.

Desfalques

Bournemouth

Milos Kerkez e Dean Huijsen estão suspensos, enquanto Enes Unal está lesionado.

Manchester City

Rodri, John Stones, Nathan Ake e Manuel Akanji seguem no departamento médico.

Quando é?