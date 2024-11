Onde assistir a Botafogo x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (05), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (05), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Classificado para a final da Libertadores após eliminar o Peñarol por 6 a 3 no placar agregado, o Botafogo volta suas atenções para a disputa do título do Brasileirão. Na liderança do torneio nacional, com 64 pontos, o Alvinegro registra um aproveitamento de 68%. Para o clássico, o técnico Artur Jorge não poderá contar com Bastos, suspenso. Assim, Adryelson é o mais cotado para assumir a posição.

Por outro lado, o Vasco, em nono lugar, com 43 pontos, vem de vitória sobre o Bahia por 3 a 2 do Brasileirão e sonha com a classificação para a Libertadores 2025. Hugo Moura e Vegetti, que cumpriram suspensão na última rodada, retornam. Em 358 jogos disputados entre as equipes, o Vasco soma 153 vitórias, contra 100 do Botafogo, além de 105 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon (Léo), Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, Payet, Emerson Rodríguez, Puma Rodríguez e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Desfalques

Botafogo

Bastos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Vasco

Coutinho será preservado.

Quando é?