Onde assistir a Botafogo-SP x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (07), no Estádio Santa Cruz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-SP e Mirassol se enfrentam na noite desta terça-feira (07), às 21h (de Brasília), pela terceira rodada da Série B 2024. A partida será transmitida ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do Premiere no pay-per-view e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Após a derrota para o Palmeiras por 2 a 1 no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, o Botafogo-SP volta as atenções para a Série B em busca da primeira vitória. Até o momento, a equipe empatou com o América-MG e com o Paysandu por 1 a 1.

Do outro lado, o Mirassol estreou na Série B com derrota para o Brusque por 3 a 1, mas venceu na sequência o Ceará por 3 a 2.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Michael; Lucas Dias, Matheus Costa e Bernardo Schappo; Wallison, Gustavo Bochecha, Matheus Barbosa, Emerson Ramon e Patrick Brey; Alex Sandro e Toró.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Fernandinho e Dallatorre.

Desfalques

Botafogo-SP

Leandro Maciel e Jean Victor estão fora.

Mirassol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?