Onde assistir Botafogo x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (11), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na briga pelas primeiras posições do Brasileirão, o Botafogo volta a campo após a vitória sobre o Corinthians por 1 a 0. Em caso de vitória, a equipe de Artur Jorge pode assumir a liderança temporária.

Do outro lado, o Fluminense, em 15º lugar com seis pontos, busca a recuperação no Brasileirão. Até o momento, o Tricolor registra uma vitória, três empates e três derrotas em sete jogos disputados, com um aproveitamento de 28%.

De acordo com os números divulgados pelo Fluminense, o Tricolor venceu 141 partidas, perdeu 127 e empatou 112. Já o Botafogo registra 378 partidas, com 127 vitórias, 138 derrotas e 113 empates. No último encontro válido pelo Cariocão 2024, o Alvinegro venceu por 4 a 2

Prováveis escalações

Botafogo: John, Damián Suárez, Halter, Bastos e Cuiabano; Marlon Freitas, Gregore e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Marlon, Marcelo; Martinelli, Lima, Ganso; Marquinhos, Keno e Cano.

Desfalques

Botafogo

Danilo Barbosa, suspenso, Savarino, com a Venezuela, além de Jeffinho, Marçal e Eduardo, lesionados, estão fora.

Fluminense

Jhon Arias está com a seleção colombiana, enquanto Felipe Melo pode ser preservado.

Quando é?