Onde assistir a Botafogo x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Supercopa Rei 2025

Decisão será disputada neste domingo (2), no Estádio Mangueirão ; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Flamengo decidem o título da Supercopa Rei neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém. A final terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado pela vitória sobre o Fluminense por 2 a 1 na última rodada da Taça Guanabara, o Botafogo volta suas atenções para a final da Supercopa do Brasil. Campeão do Brasileirão em 2024, o Alvinegro encerrou o jejum de 29 anos e conquistou um título de expressão nacional. Ainda sem técnico desde a saída de Artur Jorge, a equipe seguirá no comando do interino Carlos Leiria.

Por outro lado, o Flamengo ganhou o direito de disputar a decisão da Supercopa após conquistar o título da Copa do Brasil 2024. Em busca do tricampeonato do torneio, o Rubro-Negro terá à disposição o lateral-direito Danilo, regularizado.

Mais artigos abaixo

"Acho que por se tratar de um clássico, não tem favorito, né? A equipe do Botafogo é uma equipe muito qualificada, não é a toa que ganhou dois títulos muito importantes ano passado. Perdeu dois jogadores importantíssimos, o treinador, mas com certeza estão se preparando bem também, assim como a gente", afirmou Everton Cebolinha.

Em 383 confrontos entre as equipes, o Flamengo acumula 143 vitórias, enquanto o Botafogo soma 116, além de 124 empates. No último duelo pelo Brasileirão de 2024, o Alvinegro venceu por 4 a 1.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Barboza, Lucas Halter (Bastos) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Lobato (Allan), Matheus Martins e Savarino; Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Perreira (Danilo) e Alex Sandro; Erick Pulgar, Nico De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo (Michael ou Juninho) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Desfalques

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Pedro e Matías Viña estão lesionados.

Quando é?