Supercopa Rei do Brasil 2025: onde assistir, data, horário e mais da decisão entre Botafogo e Flamengo

Saiba todos os detalhes da primeira decisão nacional da temporada em 2025

Botafogo e Flamengo se enfrentam no próximo dia 2 de fevereiro, no Mangueirão, em Belém, pela Supercopa Rei de 2025. O confronto reúne o campeão do Brasileirão e o vencedor da Copa do Brasil de 2024 em uma decisão que promete ser histórica. O Flamengo, em sua sexta final, busca o tricampeonato, enquanto o Botafogo estreia na competição com a chance de levantar o título inédito.

A Supercopa do Brasil, renomeada para Supercopa Rei no ano passado em homenagem a Pelé, celebra o encontro dos campeões nacionais e tem se consolidado como um dos torneios mais aguardados do calendário. Criada em 1990, a competição teve apenas duas edições antes de ser retomada em 2020, e desde então, vem oferecendo grandes espetáculos no início da temporada.