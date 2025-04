Onde assistir a Botafogo x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (01), no Estádio Luso Brasileiro, pela quarta rodada do Brasileirão da categoria; veja como acompanhar

Botafogo e Coritnhians se enfrentam nesta terça-feira (01), às 18h (de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro , na Ilha do Governador, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (veja a programação completa).

O Botafogo chega para a quarta rodada buscando reabilitação após a derrota por 2 a 1 para o Juventude. Com apenas três pontos conquistados, o Glorioso ocupa a 14ª colocação e precisa somar pontos para se afastar da parte de baixo da tabela. No fim de semana, o time alternativo venceu o Americano por 2 a 1 na Copa Rio, mas agora a missão é mais complicada: encarar um Corinthians que ainda não perdeu na competição.

O Timãozinho, por sua vez, busca transformar os últimos dois empates em vitória para ganhar posições na tabela. Após o 0 a 0 com o Cuiabá na última rodada, a equipe paulista ocupa a sétima colocação, com cinco pontos, somados na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia na estreia e nos empates seguintes: 1 a 1 contra o Grêmio e 0 a 0 diante do Cuiabá.

Prováveis escalações

Botafogo sub-20: Luiz Fabiano, Kauã Branco, Kaique Pereira, Simeone, Kaio Santos, Murilo Sousa, Caio Valle, Kauan Toledo, Ruan, Iago Morais e Matheusinho.

Corinthians sub-20: Cadu; João Vitor, Fernando Vera, Guilherme Gama e Vinícius Gomes; Caraguá, Yago e Bahia; Dieguinho, Léo Agostinho e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro.

Desfalques

Botafogo sub-20

Sem desfalques confirmados.

Corinthians sub-20

Não há desfalques confirmados.

Quando é?