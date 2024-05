Onde assistir a Botafogo x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (5), no Estádio Nilton Santos; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Bahia se enfrentam neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com cinco vitórias consecutivas na temporada, o Botafogo está na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Com nove pontos, o Alvinegro vem de triunfos sobre o Atlético-GO (1 a 0), Juventude (5 a 1) e o Flamengo (2 a 0).

Do outro lado, o Bahia, que venceu o Criciúma por 1 a 0 na Copa do Brasil, volta as atenções para o Brasileirão buscando a segunda vitória consecutiva no torneio. Na briga pelo G-4, a equipe soma sete pontos. Até o momento, foram duas vitórias, um empate e uma derrota nos primeiros cinco jogos disputados.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Damián Suárez (Ponte), Halter, Barboza e Hugo (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino (Jeffinho); Eduardo e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (De Pena) e Cauly; Thaciano (Biel) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Desfalques

Botafogo

Pablo, Marçal, Rafael, Tchê Tchê, Matheus Nascimento e Tiquinho Soares seguem fora.

Bahia

Nicolás Acevedo e Ryan estão fora.

Quando é?

Data: domingo, 5 de maio de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (árbitro), Rafael da Silva e Thiago Augusto Kappes (assistentes), Edina Alves (quarto árbitro), Igor Junio Benevenuto (VAR)