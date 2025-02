Onde assistir a Borussia Dortmund x Sporting ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais dos playoffs da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio Signal Iduna Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Borussia Dortmund e Sporting se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Signal Iduna Park, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2024/25. No Brasil, o jogo será transmitido ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming. Em Portugal, a transmissão ficará por conta da Sport TV, também na TV fechada (veja a programação completa).

Após a derrota para o Bochum por 2 a 0 no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund volta as atenções para a disputa da Champions League. Como venceu o primeiro jogo por 3 a 0, a equipe alemã pode perder por dois gols de diferença. Na primeira fase, terminou na décima posição, com 15 pontos – um a menos que o Aston Villa, que garantiu a última vaga direta para as oitavas de final.

Por outro lado, o Sporting entra em campo pressionado, precisando vencer por quatro gols de diferença para garantir a classificação. Caso vença por três gols, a vaga será decidida nos pênaltis. Na primeira fase, os Leões terminaram na 23ª posição, com 11 pontos. Em nove jogos até o momento, somam três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy.

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Matheus Reis; Hjulmand, João Simões; Geovany Quenda, Francisco Trincão, Araújo; Gyökeres.

Desfalques

Borussia Dortmund

Nmecha está machucado.

Sporting

Catamo, Daniel Bragança, Morita, Nuno Santos e Pedro Gonçalves seguem fora.

Quando é?