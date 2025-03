Onde assistir a Borussia Dortmund x Lille ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League 2024/25

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (4), no Estádio Signal Iduna Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Borussia Dortmund e Lille se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), no Estádio Signal Iduna Park, na Alemanha, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após vencer o St. Pauli por 2 a 0 no Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund volta suas atenções para a Champions League. A equipe garantiu vaga no mata-mata ao eliminar o Sporting nos playoffs por 3 a 0. Na primeira fase, terminou em décimo lugar, com 15 pontos. Até o momento, disputou 10 jogos na atual edição do torneio, com seis vitórias, um empate e três derrotas

Por outro lado, o Lille avançou às oitavas de final após encerrar a primeira fase em sétimo lugar, com 16 pontos. Em oito jogos disputados, o time francês soma cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Aproveitamento de 66%.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy.

Lille: Cavaleiro; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; André, Bouaddi; Mukau, Sahraoui, Haraldsson; David.

Desfalques

Borussia Dortmund

Nmecha está machucado.

Lille

Zhegrova estã no departamento médico.

Quando é?