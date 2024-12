Onde assistir a Borussia Dortmund x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), no Signal Iduna Park; confira a transmissão e outras informações do jogo

Borussia Dortmund e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), no Signal Iduna Park, pela sexta rodada da UEFA Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Em busca do sexto título da Champions League, o Barcelona volta a campo após empatar com o Betis por 1 a 1 na última rodada do Campeonato Espanhols. No torneio da UEFA, os catalães ocupam a terceira posição, com 12 pontos, quatro a menos que o líder Liverpool. Até aqui, a equipe registra quatro vitória e uma derrota.

Por outro lado, o Borussia Dortmund, em quarto lugar, também com 12 pontos, vem de empate com o Mönchengladbach por 1 a 1 na Bundesliga. Até aqui, os alemães veceram o Brugge por 3 a 0, Celtic por 7 a 1, Sturm Graz por 1 a 0 e o Dínamo Zagreb por 3 a 0, além de derrota para o Real Madrid por 5 a 2.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Nmecha, Gross; Malen, Guirassy, Gittens.

Barcelona: Inaki Pena; Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Desfalques

Borussia Dortmund

Niklas Süle, Waldemar Anton e Maximilian Beier estão no departamento médico.

Barcelona

Andreas Christensen, Marc Bernal, Ansu Fati e Marc-André ter Stegen seguem fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 11 de dezembro de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park - Dortmund, ALE