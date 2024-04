Onde assistir a Bolívar x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Hernando Siles; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bolívar e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (para todo o Brasil, exceto São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) na TV aberta, com narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Roger Flores. Além disso, a Paramount+ no streaming também transmitirá o jogo (veja a programação completa).

Depois do empate sem gols com o Palmeiras no Brasileirão, o Flamengo volta as atenções para a Libertadores buscando a liderança do Grupo E. No momento, ocupa o segundo lugar, com quatro pontos, dois a menos que o líder Bolívar. Na primeira rodada do torneio, o Rubro-Negro empatou com o Millonarios por 1 a 1 e na sequência venceu o Palestino por 2 a 0.

Do outro lado, o Bolívar, com 100% de aproveitamento na Libertadores, venceu o Palestino por 4 a 0 e o Millonarios por 3 a 2 nos dois primeiros jogos disputados. A equipe boliviana só deixa a liderança do Grupo E em caso de derrota.

Prováveis escalações

Bolívar: Carlos Lampe; Luis Paz, Andersson Ordóñez, Renzo Orihuela e José Sagredo; Fernando Saucedo, Leonel Justiniano e Ramiro Vaca; Carmelo Algarañaz, Chico e Patito Rodríguez. Técnico: Flavio Robatto.

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Ortiz (David Luiz) e Viña; Igor Jesus, De La Cruz e Gerson (Lorran/Matheus Gonçalves); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. Técnico: Tite.

Desfalques

Bolívar

Yomar Rocha, expulso contra o Millonarios, cumprirá suspensão.

Flamengo

Cebolinha, Varela, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Arrascaeta, Allan, Pedro e Léo Pereira são desfalques.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de abril de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles - La Paz, BOL

Arbitragem: Alexis Herreira (árbitro), Tulio Moreno e Lubin Torrealba (assistentes), Silvio Trucco (VAR)