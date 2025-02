Onde assistir a Benfica x Monaco ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais dos playoffs da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), no Estádio da Luz; confira a transmissão e outras informações do jogo

Benfica e Monaco se enfrentam nesta terça-feira (18), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Champions League 2024/25. No Brasil, o jogo será transmitido ao vivo pelo streaming na plataforma Max. Em Portugal, a transmissão ficará por conta da Sport TV 5, também na TV fechada (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Santa Clara por 1 a 0 pelo Campeonato Português, o Benfica volta suas atenções para a Champions League em busca da classificação para as oitavas de final. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, a equipe pode avançar com um empate.

Na primeira fase, as Águias terminaram na 16ª posição, com 13 pontos. Já o Monaco, que teve a mesma campanha do adversário, precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar diretamente. Se vencer por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Benfica: Trubin; Barreiro, Otamendi, Antonio Silva, Álvaro Carreras; Florentino Luis, Aursnes, Kökcü; Schjelderup, Akturkoglu, Pavlidis.

Monaco: Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Diatta; Akliouche, Zakaria, Lamine Camara, Ben Seghir; Embolo; Biereth.

Desfalques

Benfica

Ángel Di María, Frederik Aursnes, Manu Silva, Alexander Bah e Renato Sanches estão no departamento médico.

Monaco

Aleksander Golovin, George Ilenikhena e Wilfried Singo estão machucados.

Quando é?

Data: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz- Lisboa, Portugal