Onde assistir a Bayern de Munique x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal Champions League 2023/24

Equipes entram em campo nesta terça-feira (30), no Allianz Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bayern de Munique e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Allianz Arena, em Munique, pelo jogo de ida da semifinal da Champions League 2023/24. A volta está marcada para o dia 8 de maio, no Estádio Santiago Bernabéu. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, com narração de Cleber Machado e comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. O TNT na TV fechada e a Max no streaming também vão transmitir o duelo (veja a programação completa).

Embalado com três vitórias consecutivas no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique volta as atenções para a Champions League. Em busca do sétimo título, já conquistado nas temporadas de 1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13 e 2019/20, os Bávaros asseguraram sua vaga nas semifinais ao superar a Lazio por 4 a 0 no placar agregado e o Arsenal por 3 a 2 nas oitavas e quartas de final, respectivamente. Na fase de grupos, a equipe liderou o Grupo A com 16 pontos, oito a mais que o segundo colocado, o Copenhagen.

"Toda a gente conhece o Real Madrid. É uma grande equipe, e os duelos entre o Bayern e o Real Madrid são mais ou menos os melhores jogos que se podem ter. O mundo do futebol anseia por eles, nós estamos ansiosos e sabemos que vai ser difícil chegar a Wembley para jogar a final. Por isso, temos de estar em grande forma nos dois jogos e dar o nosso melhor em campo para podermos chegar à final", afirmou o goleiro Manuel Neuer.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Real Madrid, o maior campeão da Champions League com 14 títulos, avançou até a semi após eliminar o Manchester City nos pênaltis por 4 a 3 nas quartas de final e o RB Leipzig por 2 a 1 nas oitavas de final. Na fase de grupos, a equipe terminou na liderança do Grupo C, acumulando 18 pontos, oito a mais que o Napoli, que ficou em segundo lugar.

"Enfrentamos um adversário com características e qualidade consideráveis. Temos que defender bem e evitar contra-ataques. Será necessário ter uma exibição abrangente. Estamos muito felizes por estar aqui, ainda mais porque talvez poucos apostariam em nós. O objetivo é passar mais uma eliminatória e chegar à final, claro", afirmou Carlo Ancelotti.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Kim, Dier, Mazraoui; Goretzka, Pavlović; Sané, Musiala, Guerreiro; Kane.

Real Madrid: Lunin; Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius, Rodrygo.

Desfalques

Bayern de Munique

Leroy Sane, Serge Gnabry, Dayot Upamecano e Kingsley Coman estão no departamento médico.

Real Madrid

Alaba e Courtois seguem no DM, enquanto Carvajal cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: terça-feira, 30 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Allianz Arena - Munique, ALE

Arbitragem: Clément Turpin (árbitro), Nicolas Danos e Benjamin Pages (assistentes), Sandro Schärer (quarto árbitro), Jérôme Brisard (VAR)