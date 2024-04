O Bayern de Munique já foi campeão da Champions League? Quantos títulos o time alemão tem?

Quantidade de ‘orelhudas’ na sala de troféus do clube justifica a tradição dos bávaros na Europa

Disparado o clube com o maior número de troféus nacionais na Alemanha, o Bayern de Munique não se limita a ser apenas um gigante no país. Os bávaros ocupam o terceiro lugar no pódio de maiores campeões da UEFA Champions League, a maior competição continental da Europa e do mundo, e tem a chance de ampliar esse número na temporada de 2023/24.

Campeões pela última vez em 2019/20, chegaram em 12 das últimas 13 quartas de final do torneio. Em oito, avançaram às semifinais, e em três chegaram na final, conquistando dois títulos. Os alemães agora têm pela frente o Real Madrid na semi da edição de 2023/24, e, caso se classifiquem à final, poderão lutar por sua sétima conquista do campeonato.

A GOAL te apresenta todas as vezes em que o Bayern foi campeão da principal competição da Europa, além dos vices, dos grandes nomes do clube na Champions e mais.

Mais artigos abaixo