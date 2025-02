Onde assistir a Bayern de Munique x Celtic ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (18), no Allianz Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bayern de Munique e Celtic se enfrentam nesta terça-feira (18), às 17h (de Brasília), no Allianz Arena, pelo jogo de voltados playoffs das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Bayer Leverkusen pelo Campeonato Alemão, o Bayern de Munique volta suas atenções para a Champions League. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1, os bávaros tem a vantagem do empate. Na primeira fase, o time alemão terminou em 12º lugar, com cinco vitórias e três derrotas.

Por outro lado, o Celtic precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Na primeira fase, ficou em 21º lugar, com 12 pontos e aproveitamento de 50%.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Neuer; Boey (Ito), Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Coman; Kane.

Celtic: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylo; Engels, McGregor, Hatate; Maeda, Idah, Jota.

Desfalques

Bayern de Munique

Alphonso Davies, Daniel Peretz e João Palhinha estão fora.

Celtic

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 18 de fevereiro de 2025

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Allianz Arena - Munique, ALE