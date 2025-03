Onde assistir a Bayern de Munique x Bayer Leverkusen ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League 2024/25

Clássico alemão será disputado nesta quarta-feira (5), no Allianz Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bayern de Munique e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), no Allianz Arena, em Munique, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Stuttgart por 3 a 1 na última rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique volta suas atenções para a Champions League. Os bávaros conquistaram a classificação às oitavas de final após eliminar o Celtic nos playoffs por 3 a 2 no placar agregado. Na primeira fase, terminou em 12º lugar, com 15 pontos. Em 10 jogos disputados no torneio, soma seis vitórias, um empate e três derrotas.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen conquistou a classificação para as oitavas de final após encerrar a primeira fase em sexto lugar, com 16 pontos. Em oito jogos, registra cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Aproveitamento de 66%.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sané; Kane.

Bayer Leverkusen: Kovar; Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie; Xhaka, Palacios; Frimpong, Wirtz, Grimaldo; Tella.

Desfalques

Bayern de Munique

Daniel Peretz está com problemas nos rins.

Bayer Leverkusen

Tapsoba está machucado.

Quando é?