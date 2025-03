Onde assistir a Bayer Leverkusen x Bayern de Munique ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League 2024/25

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), no BayArena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bayer Leverkusen e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no BayArena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Bochum por 3 a 2 no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique volta suas atenções para a disputa da Champions League. Como venceu o primeiro jogo por 3 a 0, os bávaros podem perder por até dois gols de diferença. A equipe conquistou a classificação às oitavas de final após eliminar o Celtic nos playoffs por 3 a 2 no placar agregado, enquanto na primeira fase, terminou em 12º lugar, com 15 pontos.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen avançou ao mata-mata após encerrar a primeira fase na sexta posição, com 16 pontos. Como perdeu o jogo de ida, a equipe enfrenta a difícil missão de vencer por quatro gols de diferença para garantir vaga nas quartas de final.

Prováveis escalações

Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tapsoba, Tah, Hincapié, Grimaldo; Xhaka, Andrich, Buendía, Tella; Boniface.

Bayern de Munique: Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Musiala, Coman, Olise; Harry Kane.

Desfalques

Bayer Leverkusen

Florian Wirtz, Jonas Hofmann, Robert Andrich, Martin Terrier e Jeanuël Belocian estão no DM, enquanto Nordi Mukiele cumprirá suspensão.

Bayern de Munique

Manuel Neuer, Tarek Buchmann e Aleksandar Pavlović estão machucados.

Quando é?