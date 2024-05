Onde assistir a Barcelona x Rayo Vallecano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2023/24

Equipes entram em campo neste domingo (19), pela 37ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Barcelona recebe o Rayo Vallecano na tarde deste domingo (19), às 14h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela 37ª rodada de La Liga 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Perto de encerrar a temporada europeia, o Barcelona entra em campo sob incertezas quanto ao futuro na beira do gramado. Isto porque, a crise financeira abala o clube e tem gerado embate entre Xavi, técnico do time, e Joan Laporta, presidente do Barça. O treinador reiterou que será difícil fazer grandes contratações na próxima época e, por isso, é ainda mais complicado concorrer com o Real Madrid. Laporta, porém, desaprovou a sinceridade do treinador. A equipe vai encerrar a temporada de La Liga na segunda posição, atrás do maior rival.

Do outro lado, e ainda que tenha conseguido melhores resultados nos últimos jogos, o Rayo Vallecano ainda atuará de olho na zona da degola. A equipe tem 38 pontos na 15ª posição, e só precisa de um empate para se livrar do rebaixamento.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Martínez, Cancelo; Fermín, Christensen, Gundogan; Raphinha, Torres e Lewandowski. Técnico: Xavi.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Ballilu, Mumin, Lejune, Chavarría; Palozón, Ciss, López, Álvaro; Camello, Nteka. Técnico: Francisco Rodriguez.

Desfalques

Barcelona

Frenkie de Jong, Alejandro Baldé, Gavi, machucados, estão fora. Ronald Araújo é dúvida.

Rayo Vallecano

Oscar Trejo, suspenso, e Óscar Valentín, machucado, são desfalques.

Quando é?