Onde assistir a Barcelona x Mallorca ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Barça busca ampliar sequência invicta em LaLiga rumo ao título; veja que canal transmite

Barcelona e Mallorca se enfrentam nesta terça-feira (22), às 16h30 (de Brasília), pela 33ª rodada de LaLiga, a primeira divisão do Campeonato Espanhol de 2024/25. O jogo será no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, com transmissão ao vivo do Disney+, serviço de streaming alinhado aos canais ESPN (clique aqui e confira a programação de jogos do dia).

Líder da tabela com quatro pontos de vantagem sobre o Real Madrid, vice, o Barcelona encara cada jogo desta reta final como uma decisão na busca pelo título de LaLiga, após uma temporada distante do troféu. No entanto, a equipe disputa a final da Copa do Rei neste sábado, justamente contra os rivais merengues, e, logo em seguida, a semifinal da Champions League, contra a Inter de Milão. Por isso, o foco principal do momento está na briga pelo título do final de semana.

Falando sobre a dificuldade de enfrentar o Barcelona em meio a outras decisões importantes do clube catalão, o técnico do Mallorca, Jagoba Arrasate, declarou em coletiva: “Às vezes as pessoas dizem que é um bom momento para enfrentá-los. Eu acho que nunca é. Precisamos ser quase perfeitos.” O Mallorca ocupa atualmente a sétima colocação na tabela e caminha para garantir uma vaga europeia na próxima temporada. A equipe vem de um empate sem gols com o Leganés na última rodada e de uma vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad, fora de casa, na anterior.

Em confrontos diretos, o Barcelona não perde para o Mallorca desde 2009, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Campeonato Espanhol. Desde então, foram 17 jogos, com 15 vitórias culés e dois empates.

Prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Ronald Araújo, Inigo Martínez e Gerard Martín; Eric Garcia, Pedri e Gavi; Yamal, Ferran Torres e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Mallorca: Greif; Valjent, Raíllo e Copete; Morey, Samuel Costa, Mascarell e Lato; Domenech, Sergi Darder e Larin. Técnico: Bittor Alkiza.

Desfalques

Barcelona

Robert Lewandowski, artilheiro da equipe na temporada, teve uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e é desfalque. Além dele, Alejandro Baldé, Marc Casadó e MarcBernal seguem lesionados.

Mallorca

Dani Rodríguez, Pablo Maffeo e o técnico da equipe, Jagoba Arrasate, estão suspensos por cartões amarelos. Vedat Muriqi, artilheiro do time em LaLiga, Manu Morlanes e Takuma Asano são desfalques por lesão.

Quando é?