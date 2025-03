Onde assistir a Barcelona x Benfica ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League 2024/25

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (11), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2024/25. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming. Em Portugal, a transmissão ficará por conta da Sport TV 5, também na TV fechada (veja a programação completa).

Em busca do sexto título da Champions League, o Barcelona conquistou a classificação para o mata-mata após encerrar a primeira fase na vice-liderança, com 19 pontos, dois a menos que o líder Liverpool. Como venceu o primeiro jogo das oitavas de final por 1 a 0, os catalães entram em campo com a vantagem do empate.

Por outro lado, o Benfica precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. A equipe assegurou a classificação para as oitavas de final após eliminar o Monaco nos playoffs por 4 a 3 no placar agregado. Na primeira fase, terminou em 16º lugar, 13 pontos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araújo, Iñigo Martínez, Alex Balde; Casado, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Benfica: Trubin; Álvaro Carreras, Otamendi, Tomás Araújo; Dahl, Kökçü, Aursnes, Leandro Santos; Aktürkoglu, Pavlidis (Di Maria) e Amdouni.

Desfalques

Barcelona

Marc-André ter Stegen e Marc Bernal seguem lesionados, enquanto Pau Cubarsí, expulso no primeiro jogo, cumprirá suspensão.

Benfica

Florentino Luís, Alexander Bah, Manu Silva e Tiago Gouveia estão no departamento médico.

Quando é?