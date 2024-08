Onde assistir a Bahia x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Ba-Vi será disputado neste domingo (11), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Vitória se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Embalado com a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o Botafogo por 2 a 1 no placar agregado, o Bahia busca a recuperação no Brasileirão. Sem vencer há cinco jogos, com três derrotas e dois empates no torneio nacional, o Tricolor de Aço está na briga pelo G-6. Em sétimo lugar, com 32 pontos, a equipe está a três do São Paulo, sexto colocado.

Do outro lado, o Vitória quer se manter fora da zona de rebaixamento. Com 21 pontos, o Rubro-Negro chega embalado com duas vitórias consecutivas no Brasileirão. Sem Matheusinho, suspenso, o técnico Thiago Carpini deverá optar pela entrada de Jean Mota.

Mais artigos abaixo

Em 499 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 194 vitórias, contra 153 do Vitória, além de 152 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2024, as equipes empataram por 2 a 2.

Provável escalação

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e PK; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Léo Naldi; Jean Mota, Osvaldo e Janderson.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Vitória

Matheusinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Caio Vinícius está em transição física.

Quando é?

Data: domingo, 11 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova - Salvador, BA