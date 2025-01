Onde assistir a Bahia x Sampaio Corrêa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Elenco principal do Tricolor de Aço estreia com força máxima na competição regional diante de um Sampaio Corrêa invicto na temporada; confira detalhes

Bahia e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, estreando pela Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada e no streaming, através do Prime Video e Globoplay (confira a programação completa).

O Tricolor de Aço, que chega à competição com seu elenco principal, busca iniciar a temporada com o pé direito após uma preparação intensa em Girona, na Espanha. Reforçado por nomes como Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Erick Pulga e Santiago Mingo, o time comandado por Rogério Ceni chega com a missão de superar os tropeços iniciais no Campeonato Baiano. Até então, uma equipe alternativa, composta principalmente por jovens atletas que permaneceram em Salvador, oscilou no Estadual: empatou em 0 a 0 com o Jacuipense, foi derrotada pelo Alagoinhas por 1 a 0 e voltou a empatar, desta vez em 1 a 1 contra o Jacobina. Agora, com a estreia do elenco principal, o objetivo é virar a chave e começar a trilhar o caminho em busca do título regional.

Já o Sampaio Corrêa vem embalado por sua invencibilidade em 2025 e se destaca pela consistência defensiva, ainda sem sofrer gols na temporada. Sob o comando de Felipe Surian, a Bolívia Querida tem mostrado força no Campeonato Maranhense, com duas vitórias e um empate em três jogos, e agora encara um desafio maior diante do Bahia.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Kanu, David Duarte, Luciano Juba; Kaio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly; Ademir e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Sampaio Corrêa: Rhuan; Ray, Eduardo, Galvão e Jardson; Eliveton, Dodo e Jair; L7, Bruno Matos e Wendel. Técnico: Felipe Surian.

Desfalques

Bahia

Gabriel Xavier, com dores no joelho, é desfalque do Bahia.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova - Salvador, BA